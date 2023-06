Zwei Schwimmer des Jahrgangs 2011 aus dem Südwestdeutschen Schwimmverband hatten sich für die deutschen Meisterschaften im schwimmerischen Mehrkampf in Stuttgart qualifiziert. Einer davon kam vom Kaiserslauterer Schwimmsportklub (KSK). Theodore Kappas startete im Brust-Mehrkampf.

Über 400 Meter Kraul verbesserte er seine eigene Bestzeit und den Vereinsjahrgangsrekord um zehn Sekunden und holte sich nach dem ersten Wettkampf einen guten Vorsprung. Am nächsten Tag musste er in seiner Hauptlage Brust 50 Meter Beinbewegung schwimmen. Er belegte mit einer soliden Leistung den vierten Platz. Eine knappe Stunde später schwamm er die 100 Meter Brust in guten 1:20,04 Minuten und platzierte sich auf Rang zwei. Im Zwischenklassement nach drei von sieben Wettkämpfen lag er immer noch auf Platz eins.

Nach der Mittagspause wurden die 200 Meter Brust geschwommen. Auch hier erreichte Theodore Kappas eine neue persönliche Bestzeit und wurde Dritter. Zum Abschluss des zweiten Tages mussten alle Athleten 25 Meter Delfinbeinbewegung in Bauchlage sowie in Rückenlage schwimmen. Auch hier sammelte der Schwimmer des KSK genug Punkte, um nach diesem Tag die Wertung mit 43 Punkten Vorsprung anzuführen.

Durch die Zwischenstandsplatzierung startete er am Sonntag auf der schnellsten Bahn in die 200 Meter Lagen. Hier schwamm er ein beherztes Rennen und schlug in neuer Bestzeit 2:31,29 knapp sechs Sekunden vor dem zweiten Schwimmer an. Nach der Addition aller Punkte stand fest: Theodore Kappas ist mit 100 Punkten Vorsprung der deutsche Meister Jahrgang 2011 im schwimmerischen Mehrkampf, Disziplin Brust.

Seine Trainerin Bianca-Mara Stief war mehr als zufrieden mit den gezeigten Leistungen: „Es macht sehr viel Spaß, eine so motivierte Mannschaft wie die des KSK zu trainieren und der Lohn für die oftmals harte Arbeit am und im Wasser sind diese Momente, wenn du in die glücklichen Augen deiner Athleten schaust.“