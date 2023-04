Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadtverwaltung sagt Schottergärten den Kampf an: In einer Grün- und Freiflächengestaltungssatzung soll genau festgelegt werden, was ums Haus herum erlaubt ist – und was nicht. Nun liegt ein erster Entwurf vor.

„Artenarme, flächige Steinschüttungen mit wenig oder ohne Bepflanzung (...) sind nicht erlaubt“, heißt es im Entwurf der Satzung, den Gerhard Prottung, Leiter des städtischen