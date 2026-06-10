Kulturfreunde aufgepasst: Am Samstag gibt es bei der Langen Nacht der Kultur an über 30 Spielorten etwas auf die Ohren und für die Augen. Ein Streifzug durch das Programm.

Hunderte Künstler aus der Stadt und von außerhalb bevölkern am Samstag Kaiserslautern. Ambitionierte Amateure treffen bei der Langen Nacht der Kultur zum 24. Mal auf Vollprofis, das Programm der großen Kultur-Einrichtungen mischt sich mit dem der freien Szene.

Der Startschuss fällt bereits mit dem Familienprogramm um 15 Uhr in der Galerie Am WebEnd. Dort stellt sowohl die „Kleine Malschule“ aus, zu jeder vollen Stunde gibt es am Nachmittag irische Livemusik der „Lautrer Folkies“.

„Unser Programm zeigt, wie vielfältig die Lange Nacht der Kultur auch in diesem Jahr wieder wird. Es ist eines, wenn nicht sogar das Highlight der Kaiserslauterer Kultur in jedem Jahr“, zeigte sich Max Punstein, stellvertretender Direktor des Referats Kultur, bei der Vorstellung des Programms vor einigen Wochen begeistert.

So wird auf dem Stiftsplatz ab 18 Uhr Bachata, Salsa und Kizomba in einem kostenloses Kurs gelehrt und ab 19 Uhr bei der Party Latino gefeiert. Die großen Kultureinrichtungen der Stadt sind aber ebenso dabei: Das Museum Pfalzgalerie erlaubt unter anderem ab 19 Uhr Einblicke in die Eileen-Gray-Ausstellung, bietet von 18 Uhr bis Mitternacht Cocktails an einer Open-Air-Bar, das Gebäude wird mit einer Lichtkunst-Tanz-Performance außerdem in den späten Abendstunden in Szene gesetzt.

Opern-Premiere und ein beleuchteter Garten

Das Pfalztheater gibt Einblicke in das eigene Schaffen. So präsentiert sich um 20 Uhr auf der Werkstattbühne das Tanzensemble mit „Lots of Movements“. Außerdem wollen Maria Schubert, Stefan Migge und Victor Pohl an der Harfe in die Welt von Schillers Liebesgedichten entführen (21 Uhr, Werkstattbühne). Die Bigband der Hochschule tritt um 22.30 Uhr auf der Werkstattbühne auf und um 19.30 Uhr feiert „Dead Man Walking“, eine Oper von Jake Heggie, Premiere im Großen Haus.

Wer am Samstagabend durch die Stadt bummelt, wird an vielen Orten kleinere und größere Veranstaltungen entdecken. So präsentiert sich die Emmerich-Smola-Musikschule mit ihrem Schulband-Wettbewerb ab 20 Uhr auf der Bühne am St.-Martins-Platz, im Atelier Zitronenblau in der Friedrichstraße gibt es verschiedene Konzerte, außerdem Mitmachangebote mit der künstlerischen Leiterin Nina Mursinsky. Der Japanische Garten wird wie in den Vorjahren illuminiert sein und den Taiko-Trommlern eine Bühne bieten. Im Alcatraz-Hotel stellen die Freunde der Malerei Westpfalz ab 17 Uhr aus, es gibt Bläsersounds der Band Tacet aus Kaiserslautern und ab 19 Uhr eine Party im Innenhof im Stile der Mad-Max-Filme und mit der Rockabilly-Band „The Strike Kings“.

Freie Szene stark vertreten

An der Meisterschule für Handwerker zeigen Steinmetze, Goldschmiede und Metallgestalter ihr Können vor Publikum. Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich dort an einzelnen Stationen ausprobieren. Besucher können außerdem zwischen 18 und 24 Uhr über den Kunsthandwerkermarkt schlendern.

Auch die Handwerkskammer der Pfalz und das Stadtmuseum sind mit Programmpunkten wie einer Lesung oder einem Klavierkonzert bei der Langen Nacht der Kultur wieder mit dabei. Zudem zeigt die freie Szene sich und ihr Können an vielen verschiedenen Orten in der Stadt. So sind unter anderem Sukura, das Kabinett K2, der Kunstverein Kunstraum Westpfalz, das Union-Kino sowie der Salon Schmitt Teil der Langen Nacht.

„Die Lange Nacht der Kultur ist eine echte Erfolgsgeschichte, eine Institution und fest verankert im Kulturkalender der Stadt“, erklärte Kulturdezernent Manfred Schulz bei der Programmvorstellung. Das Hauptprogramm in der Fruchthalle bietet von 18 Uhr bis weit nach Mitternacht mehrere Konzerte, unter anderem der Rosevalley Sisters, eine Percussion-Show à la Stomp, aber auch die ZAK-Nachhaltigkeitslounge sowie Tanzvorführungen und den Auftritt der Band Brass Machine und Krüger rockt.

Mit dem Bus durch die Stadt

Dazu kommt der Lange-Nacht-Bus, der Nacht- und Kulturschwärmer nicht nur durch die Innenstadt bringt, sondern auch selbst zur Bühne wird. Die Broschüre mit dem kompletten Programm der „Langen Nacht der Kultur“ kann unter www.kaiserslautern.de im Bereich Kultur/Veranstaltungen heruntergeladen werden.

Die Eintrittsbändchen zur Langen Nacht der Kultur kosten 16 Euro für Erwachsene, ermäßigt 12 Euro und 13 Euro mit der RHEINPFALZ-Card. Nur an den Abendkassen erhältlich sind die Familieneintrittsbändchen zu 39 Euro (für zwei Erwachsene mit ihren Kindern) und ab Mitternacht die Late-Night-Bändchen für 6 Euro. Inkludiert ist in den Eintritt auch die Nutzung des Regionalverkehrs der Bahn (S-Bahnen, RE und RB) sowie der Busse am Veranstaltungstag bis 3 Uhr.