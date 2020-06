Der Linken-Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich hat den Fernverkehr im Südwesten kritisiert. „Während der Corona-Pandemie sind die meisten Fernzüge der Deutschen Bahn trotzdem gefahren. Nicht so auf der Strecke Mannheim-Kaiserslautern-Saarbrücken. Hier fiel der verbliebene Rest des Fernverkehrs fast vollständig aus, darunter die Schnellzüge nach Paris und auch der einzige durchgehende Fernzug in die Hauptstadt Berlin. Die Pfalz und das Saarland waren abgekoppelt“, moniert Ulrich. Er drängt darauf, unverzüglich den Berlin-ICE wieder einzusetzen. Laut Fahrplanauskunft der Bahn fällt dieser noch bis zum 9. September 2020 aus. Langfristig müsse es eine echte Schnellverbindung im Südwesten geben. Fahrzeiten zwischen Saarbrücken und Mannheim von 60 Minuten beziehungsweise 35 Minuten ab Kaiserslautern seien notwendig, wenn man vergleichbare Streckenabschnitte in anderen Regionen Deutschlands betrachte. „Seit 1990 hat sich die Fahrzeit der heutigen ICE im Vergleich zu den damaligen IC/EC sogar noch um wenige Minuten verlängert. Verbessert sich das nicht, werden auch die verbliebenen Zugpaare der Schnellverbindung nach Paris bald entfallen und stattdessen über Strasbourg fahren.“