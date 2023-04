Nach seinem erfolgreichen Ultramarathon-Debüt hat der Sembacher Sascha Ahrens auch die zweite große sportliche Herausforderung in diesem Jahr gemeistert. Zusammen mit seinem Partner Lukasz Dreger qualifizierte er sich beim Hyrox-Wettkampf in Köln für die Weltmeisterschaften in Manchester. Auch Dimitri Ulajew und Natascha Hartl sicherten sich die WM-Tickets.

Dass der Fitness-Indoor-Sport Hyrox boomt, zeigte sich auch in der Rheinmetropole, wo die Wettkämpfe während der Fibo, der weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, über die Bühne gingen. Auf eine starke Konkurrenz trafen dort Ahrens und Dreger, die in der Altersklasse 30 bis 39 den Wettbewerb der Doubles bestritten. Für den Parcours aus Lauf-, Kraft und Ausdauereinheiten benötigten sie 58 Minuten und 13 Sekunden und belegten den fünften Platz.

Damit haben sie ihr Ziel, sich die Teilnahme an den am 26. Mai im englischen Manchester stattfindenden Weltmeisterschaften zu sichern, erreicht. Für Sascha Ahrens und Lukasz Dreger wäre es die zweite WM; ihre erste bestritten sie vor knapp einem Jahr in Las Vegas. Ob sie in Manchester an den Start gehen werden, ist aber noch offen. Die Teilnahme sei mit erheblichen Kosten verbunden, sagt Ahrens und hofft auf Sponsoren, die seinem Partner und ihm den WM-Start ermöglichen.

Eine Runde zu viel gelaufen

In starker Form präsentierten sich in Köln der Lauterer Dimitri Ulajew und Natascha Hartl. Nach 59:53 Minuten hatten sie den Mixed-Wettkampf beendet und in ihrer Altersklasse 30 bis 39 den dritten Platz erreicht. Ein Missgeschick verhinderte eine noch bessere Platzierung. „Wir hätten locker gewinnen können, wenn wir nicht eine Runde zu viel gelaufen wären“, so Dimitri Ulajew. Aber auch als Dritte haben die beiden Hyroxer die Quali für die WM geschafft.