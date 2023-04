Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast 230 Menschen engagieren sich in Kaiserslautern und den Stadtteilen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Doch in manchen Ecken dürften es durchaus ein paar helfende Hände mehr sein. In der Zukunft sollen verstärkt neue Mitglieder geworben werden.

„Bedarf an neuen Kräften haben wir immer“, sagt Thomas Höhne, der seit Anfang April neuer Feuerwehrchef in Kaiserslautern ist. Während es in Hohenecken derzeit eine sehr gut