Seit Wochen fiebern sie dem Ereignis entgegen: Knapp 50 Wettkämpfer des Vereins Zen-Bogyo-Do in Otterbach nehmen am Wochenende an den Internationalen Meisterschaften im Jiu Jitsu in Belgien teil. Unter ihnen auch die deutschen Meister Leon Weilemann (Morlautern) und sein langjähriger Partner Daniel Breunig (Wolfstein).

Vier Jahre lang ist es her, dass in Gibraltar der letzte Wettkampf dieser Art stattgefunden hat. Diese inoffiziellen Weltmeisterschaften werden normalerweise jährlich vom internationalen Dachverband