Schrauben, bohren, sägen: Zwölf Jugendliche packen in der ersten Ferienwoche gemeinsam ordentlich an. Das Resultat des Kooperationsprojektes zwischen Forstamt und Handwerkskammer lässt staunen, lockt allerlei Tiere an und kann am Forstamt Kaiserslautern bewundert werden.

Im Wald und teils im Ausbildungszentrum der Handwerkskammer Pfalz seine erste Ferienwoche verbringen? Keine schlechte Sache, da waren sich am Ende die zwölf Jugendlichen einig, die genau das hinter