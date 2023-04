Im Januar fand der Regionalentscheid des 60. Wettbewerbs von „Jugend musiziert“ statt. Am Mittwoch erhielten Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet eine Auszeichnung für ihre Teilnahme.

„Jugend musiziert ist Deutschlands renommiertester Nachwuchswettbewerb in Sachen Musik“, erzählt Max Punstein, der Leiter der Emmerich-Smola-Musikschule. Er ist im Auftrag der Stadt einer der Organisatoren des Wettbewerbs in der Region Westpfalz, zu der neben Stadt und Landkreis Kaiserslautern unter anderem Kusel und Zweibrücken gehören.

Das Niveau der Nachwuchsmusiker sei bereits auf regionaler Ebene sehr hoch, eine Teilnahme am Wettbewerb erfordere eine intensive Vorbereitung, beschreibt Punstein. Bis zu einem halben Jahr hätten sich die Kinder und Jugendlichen – die Altersspanne der Teilnehmer liegt zwischen sechs und 21 Jahren – auf den Wettbewerb des Deutschen Musikrates vorbereitet. Der Besuch einer Musikschule sei dabei keine Teilnahmevoraussetzung.

„Alle, die daran teilgenommen haben, verdienen große Anerkennung“, betont Punstein. Die Anforderungen, überhaupt am Wettbewerb teilzunehmen, seien hoch. Auch das Spielen vor Publikum und einer Fachjury sei alles andere als einfach. Lob gab es von der Stadt und der Sparkasse: Bürgermeisterin Beate Kimmel sprach den Teilnehmern ihre Anerkennung aus, die Sparkasse stiftete für alle Preisträger eines ersten, zweiten und dritten Platzes ein Preisgeld. Für die musikalische Begleitung sorgten einige der Preisträger selbst.

„Viele Musiker profitieren ihre Leben lang von der Erfahrung, die sie da machen“, sagt Punstein. Für alle, die mindestens 23 von 25 Punkten erreicht haben und die zehn Jahre oder älter sind, folgt nach dem Regionalentscheid der Landeswettbewerb. Dieser hat bereits stattgefunden – auch hier waren etliche Teilnehmer aus Kaiserslautern erfolgreich, so Punstein. Für sie geht es nun weiter auf die Bundesebene. Wer sich da durchsetze, mache einen großen Sprung in der Karriere. „Das ist dann schon im professionellen Bereich“, so Punstein.