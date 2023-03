Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

80 – und kein bisschen leise! Die 80. Veranstaltung der Reihe „Jazzbühne meets“ bestätigt ein Erfolgsmodell, das sich auch von kurzfristigen Umbesetzungen nicht aus der Erfolgsspur werfen lässt.

Um Norwegen sollte es am Freitag in der Fruchthalle ursprünglich gehen, doch die Hardangerfiedlerin Ragnhild Hemsing konnte nicht kommen. Und so sprang das Duo Topolino ein –