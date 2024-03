Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein starker Schlussspurt hat Drittlgist TuS Dansenberg am Samstag den dritten Heimsieg in Folge und damit den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz beschert. Beim 34:32 (17:19)-Arbeitssieg gegen den Tabellensechsten Longericher SC Köln machten die Barbarossastädter in den letzten 15 Minuten einen Vier-Tore-Rückstand wett und siegten verdient.

Jan Claussen und der zehnfache Torschütze Jonas Dambach stachen gegen die Rheinländer aus dem starken Kollektiv hervor und sorgten mit dafür, dass ihr Team wie schon im Hinspiel als Sieger