24 Prüfungen an zwei Tagen auf zwei Plätzen bewältigt der Reitverein Heimkirchen und Umgebung am Samstag und Sonntag. Oberhalb von Heimkirchen werden Dressuren bis zur Klasse M und Springen bis zur Klasse L ausgetragen.

Aufgrund der Nennungen dürfte es in allen Kategorien und Klassen zu spannendem Reitsport kommen. Dies bestätigen auch die beiden Turnierleiter, der Vorsitzende Thomas Buhl und sein Stellvertreter Hans-Jürgen Haußer. Parcourschef Reiner Neuhard aus Billigheim-Ingenheim, der mit dem etwas hängigen Gelände für den Springsport bestens vertraut ist, wird auch in diesem Jahr wieder Parcours bauen, die allen Reitpaaren gerecht werden.

„Unser Turnier ist bekannt für seine familiäre Atmosphäre und den harmonischen Ablauf über zwei Veranstaltungstage. Daran wollen wir auch dieses Jahr festhalten und sowohl den Reiterinnen und Reitern als auch den Zuschauern einen unterhaltsamen und geselligen Aufenthalt bieten“, so Thomas Buhl. „Es war richtig, eine Dressurprüfung der Klasse M auszuschreiben“, sagt der Vorsitzende weiter und verweist auf die 19 Anmeldungen. Ansonsten liegt der Schwerpunkt auf den L-Prüfungen, sowohl in den Dressuren als auch in den Springen. Dabei hat der Veranstalter allerdings die Möglichkeit zur Teilnahme für den Nachwuchs nicht aus den Augen verloren. In beiden Sparten stehen Wettbewerbe für die Anfänger auf dem Programm, die sich hier präsentieren können.

258 Nennungen

Seit Jahren ist die Luxemburgerin Joseane Seil, die im Südwestpfalzkreis beheimatet ist, teils mit mehreren Pferden am Start. Dieses Jahr ist sie in Heimkirchen, aber ohne Pferde. Da ihr das Turnier in Heimkirchen am Herzen liegt, wird sie im Richterturm agieren. „Heimkirchen ist für mich immer wieder eine tolle Veranstaltung, zu der ich gerne anreise“, resümiert die Reiterin mit beachtlichen Erfolgen.

Für etliche Reiterinnen und Reiter ist Heimkirchen ein fester Bestandteil im Kalender. Das macht sich auch dieses Jahr wieder an der Zahl der Nennungen bemerkbar. 124 Meldungen für die Dressurprüfungen und 134 Meldungen für die Springprüfungen liegen dem Veranstalter vor.

Selten ist eher, dass ein Turnierleiter selbst in den Sattel steigt und zumindest eine der ausgeschriebenen Prüfungen reitet. In Heimkirchen ist es so. Der Vorsitzende und Mitorganisator Thomas Buhl reitet die Springprüfung der Klasse A mit zwei Sternen am Samstag, bei der es über Höhen von einem Meter geht. Dazu sattelt er C.T., einen neunjährigen Wallach. „Ich will vorne mit dabei sein, und mein Vierbeiner bringt die Voraussetzungen mit“, sagt der Reiter. „Dennoch kommt es auf die Tagesform und den Ablauf an“, fügt er an.

Dressur der Klasse M als Höhepunkt

Schon etwas größer ist die Konkurrenz für Cindy Hollstein aus Heiligenmoschel, die ebenfalls für den Reitverein Heimkirchen und Umgebung an den Start geht. Sie wird den achtjährigen Wallach Catch me if you can reiten, ein junges Pferd, das gute Eigenschaften hat. Auch sie rechnet mit einer guten Platzierung bei der Heimveranstaltung. Beide Reitsportliebhaber werden in weiteren Springprüfungen am Start sein, so in der 85-er Hunterklasse, Clear-Round-Springprüfung A, Springprüfung A und der Amateur-Stilspringprüfung A. Thomas Buhl wird noch in der Punktespringprüfung der Klasse A mit zwei Sternen mit Joker um eine gute Platzierung reiten.

Die Dressurprüfung der Klasse M als höchste Kategorie hat 19 Nennungen mit mehreren Favoriten. Aus der Region sind dies vom Reit- und Fahrverein Lautertal Katzweiler Susanne Moser aus Jettenbach und Sandra Schilling aus Erlenbach. Nicht zu unterschätzen sind Justyna Benner vom TG Hartungshof Bliesransbach und Chrissy Diana Klein vom Reit- und Fahrverein Pirmasens/Winzeln. Das Turnier in Heimkirchen ist auch eine Plattform, um junge Pferde an den Turniersport heranzuführen. Das nutzen Lisa Sieben aus Mainz ebenso wie der Berufsreiter Stefan Brünen aus Niederkirchen.

Zeitplan

Samstag, 27. Juli: 10.30 Uhr: Reitpferdeprüfung; 11 Uhr: Eignungsprüfung; 12 Uhr: Dressurprüfung A; 12.30 Uhr: Springreiter-Wettbewerb; 13 Uhr: Reiterwettbewerb „Schritt-Trab-Galopp“; 13.15 Uhr: Stilspringreiter-Wettbewerb; 13.45 Uhr: Dressurreiterwettbewerb; 14.15 Uhr: Stilspringprüfung A; 14.45 Uhr: Dressurprüfung A **; 15.15 Uhr: Springprüfung A; 15.45 Uhr: Dressurprüfung L mit Trense; 16.15 Uhr: Springprüfung A **.

Sonntag, 28. Juli: 10.30 Uhr: Dressurpferdeprüfung A; 11 Uhr: Springpferdeprüfung A; 12 Uhr: Dressurprüfung L mit Trense; 12 Uhr: Clear-Round-Springprüfung A; 12.45 Uhr: Hunterklasse 85; 13.30 Uhr: Dressurprüfung L mit Kandare; 13.30 Uhr: Führzügelwettbewerb; 14 Uhr: Punktespringprüfung A **; 15 Uhr: