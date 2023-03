Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Niederlage geht auch in der Höhe so in Ordnung. Die Coburger waren am Ende einfach abgezockter, das hat uns hingegen gefehlt“, meinte Dansenbergs erfolgreichster Torschütze Sebastian Bösing nach der Partie, der sich wie auch seine Mitspieler von den Fans feiern ließ. Am Ende waren es die letzten Minuten vor und die ersten Minuten nach der Halbzeit, die dem TuS Dansenberg den Einzug in die zweite Runde des DHB-Pokals kosteten.

Lange Zeit hielt der Handball-Drittligist TuS Dansenberg in der ersten Runde des DHB-Pokals gut mit, verlor den Faden, nahm ihn wieder auf und stand am Ende mit leeren Händen da. Die