Weitere Bauarbeiten auf der Bahn-Strecke führen zu veränderten Fahrzeiten der S-Bahnen zwischen Homburg und Heidelberg an zwei Wochenenden im September.

Wegen Beseitigung eines Bahnübergangs in Weidenthal fallen in den späten Abendstunden vom nächsten Mittwoch bis Montagmorgen etliche Züge aus, wie die DB Regio bereits mitteilte. Die Bauarbeiten an einer Stützmauer zwischen Hochspeyer und Neidenfels führt nun zudem zu Veränderungen der Fahrzeiten mehrerer S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 zwischen Kaiserslautern und Heidelberg in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch, 7. auf 8. September, und von Sonntag auf Montag, 12. auf 13. September, jeweils von 22.15 bis 1 Uhr.

Einige Bahnen der Linien S1 (Homburg – Osterburken), S2 (Kaiserslautern – Mosbach) und S3 (Germersheim – Karlsruhe) fahren auf verschiedenen Abschnitten zwischen Kaiserslautern und Heidelberg bis zu 11 Minuten später, teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr. Die geänderten Fahrpläne sind im Internet auf der Seite der Deutschen Bahn abrufbar.