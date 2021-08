Wegen Bauarbeiten zwischen Kaiserslautern und Neustadt kommt es von Mittwoch, 1. September, bis Montagmorgen, 6. September, in den späten Abendstunden zu Zugausfällen. Wie die DB Regio AG mitteilt, fallen wegen der Beseitigung eines Bahnübergangs in Weidenthal die Fahrten der S-Bahnen der Linien S2 und S3 zwischen Kaiserslautern und Neustadt aus, und zwar in den Nächten jeweils ab 22.15 Uhr bis 4.45 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Im Einzelnen bedeutet dies: Einige S-Bahnen der Linien S 2 (Kaiserslautern – Mosbach) und S 3 (Germersheim – Karlsruhe) werden zwischen Kaiserslautern und Neustadt durch Busse ersetzt, die bis zu 37 Minuten früher oder später verkehren.

Zu beachten ist, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Je nach Verbindung kann es aufgrund der längeren Fahrzeiten des Busses ebenfalls zu erheblichen Reisezeitverlängerungen und Anschlussverlusten kommen, warnt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr. Außerdem ist die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen aus Platzgründen leider nicht möglich. Die geänderten Fahrpläne sind online abrufbar.