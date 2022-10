Die HSG Kaiserslautern hat am Samstag mit einem Kantersieg die Tabellenführung in der Handball-Pfalzliga verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Ivan Vukas setzte sich in eigener Halle mit 38:24 (15:12) gegen die HSG Eckbachtal II durch und feierte nach durchwachsenem Beginn ein Schützenfest.

Die Gäste waren zunächst die tonangebende Mannschaft und zogen bis zur Mitte der ersten Halbzeit auf 7:4 (13.) davon. Darauf, dass die Rot-Weißen ihren Gegner nach dem Seitenwechsel regelrecht an die Wand spielen würden, deutete in der Anfangsphase nichts hin. Nach sieben torlosen Minuten war es Philipp Mägel, der den Bann mit seinem Treffer zum 1:3 brach und seine Farben erstmals auf die Anzeigetafel brachte. Eckbachtal lag fast durchgängig in Front und sah sich vier Minuten vor dem Seitenwechsel erstmals mit einem Rückstand konfrontiert (11:12/26.).

Beflügelt durch Mohamed Aziz Ben Salah, der unmittelbar nach dem Seitenwechsel groß auftrumpfte und binnen weniger Minuten vier seiner insgesamt sechs Treffer erzielte, zogen die Hausherren auf 23:15 (40.) davon und waren jetzt klar die tonangebende Mannschaft. Mit der Acht-Tore-Führung im Rücken spielte die HSG fortan groß auf und nahm ihren Gegner regelrecht auseinander. Eckbachtal fand gegen die treffsicheren Schützen der HSG kein Mittel und leistete jetzt kaum noch Gegenwehr. Auch im Spiel nach vorne glückte den Gästen jetzt nicht mehr viel. Die Vukas-Sieben nutzte die Gunst der Stunde, um das Ergebnis in den Schlussminuten immer weiter in die Höhe zu schrauben und zog bis zum Ende der Partie über 29:19 (50.) auf 38:24 (60.) davon. Die besten Feldtorschützen waren Mohamed Aziz Ben Salah und Juri Tromsdorf mit jeweils sechs Treffern.