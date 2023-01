Die badisch-pfälzische Fasnacht hat am Wochenende in Speyer – nach zwei Jahren Corona-Pause – wieder ihre höchste Auszeichnung verliehen und damit auch Narren aus Stadt und Landkreis geehrt.

Der Goldene Löwe mit Brillanten ging am Samstag an 43 verdiente Fasnachter aus den Bezirken Mittelbaden, Nordbaden, Westpfalz und Vorderpfalz für 44-jährige aktives fasnachtliches Engagement. Unter den Ausgezeichneten fanden sich auch zwei Kaiserslauterer Fastnachter: Jürgen Gossenberger (Karnevalverein Kaiserslautern) und Esther Marioneck (Stadtgarde Kaiserslautern).

Insgesamt 367 verdiente Fasnachter, die jeweils mit Abordnungen in Speyer waren, wurden am Sonntag in mehreren Blöcken nach ihren jeweiligen Bezirken auf die Bühne gerufen, um den Goldenen Löwen von Präsident Jürgen Lesmeister und den Bezirksvorsitzenden Franz Kullack (Vorderpfalz), Harald Weis (Nordbaden), Thomas Schwab (Mittelbaden) und Peter Schwiewager (Westpfalz) entgegen zu nehmen.

Damit wurden aus Stadt und Landkreis Gabriele Lenhard (Karnevalclub Rot-Weiss), Lena Backes (Karnevalverein „Bruchkatze“ Ramstein), Jörg Linn und Andrea Haas (Stadtgarde Kaiserslautern), Ralf Naujok, Andrea Jung, Hubert Braun, Svenja und Antje Kramer, Sascha Klos, Ulrike Löb-Kramer (Karneval-Abteilung des Sportvereins 1912 Miesau) sowie Michelle Stemler und Cornelia Agne (Unterhaltungsverein Bruchmühlbach) ausgezeichnet.

Die Schautanzgruppe der Prinzengarde Karnevalsunion Miesau trat in Speyer auf.