Drei Freiluftkonzertabende gibt es von 4. bis 6. Juni auf dem Lautrer Schillerplatz. Mit dabei: das Crossover Orchester Westpfalz und die Bläserphilharmonie Donnersberg.

Unter dem Titel „Schiller Events“ veranstaltet das Citymanagement Kaiserslautern zum Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte“ drei Konzerte auf dem Schillerplatz, zuvor gab es dort bereits 2023 und 2024 Freiluftkonzerte.

Am Donnerstag, 4. Juni, kuratiert der Musiker Jürgen Walzer (Superior, Komponist der Rockoper „Dispyria“) ab 19 Uhr ein Programm, das der Musik der 1980er huldigt. Mit Pop Shop 80’s präsentiert er eine All-Star-Formation aus Musikerinnen und Musikern der regionalen Szene. Der Bandname ist zugleich Reminiszenz an die SWF3-Radiosendung „Pop Shop“ mit Frank Laufenberg. Gespielt werden Hits von Falco, Peter Schilling, Bon Jovi oder Depeche Mode, die zum Mitsingen und Wiederentdecken einladen. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag, 5. Juni, gibt es ab 16 Uhr zunächst Bigbandsound. Die Easy-Swing-Bigband der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie bietet unter Leiter Helmut Engelhardt Höhepunkte der Bigband-Ära, erweitert um moderne Arrangements sowie Swing, Rock, Pop und Latin.

Um 19.30 Uhr folgt die Bläserphilharmonie Donnersberg (BPD) unter Leitung von Thomas Zell mit ihrem Filmmusikprogramm „Symphonic Cinema“. Zu hören ist Musik aus „Star Wars“, „Les Misérables“ oder „Fluch der Karibik“. Der Schillerplatz wird dafür mit 600 Sitzplätzen bestuhlt.

Wieder „KL Proms“

Am Samstag, 6. Juni, folgt um 19.30 Uhr der (ebenfalls bestuhlte) Abend „KL Proms OpenAir – Lau(t)rer Stimmen“. Zu erleben ist das Crossover Orchester Westpfalz mit Band, Chor und Solisten aus der Region. Unter Leitung von Frank Zeihsel und Jochen Messer spielt das Ensemble Titeln von Tina Turner, Robbie Williams, Kings of Leon oder André Rieu. Besondere Gäste sind die Kaiserslauterer Sängerin Ramona Dworak, erneut Jürgen Walzer an Gitarre und Gesang, Ben Clemenz, der „The Voice Kids“-Teilnehmer aus Kaiserslautern, und seine Mutter, die Sopranistin Michaela Clemenz. Weiter dabei sind Stephan Hugo, bekannt durch Winterland, und die Sänger Noelia Messer und Alex Wildberger. Den Background-Gesang übernimmt der Chor des Crossover Orchesters.

Der Eintritt zum Innenbereich kostet 7,50 Euro, geht unterstützend ans Orchester und garantiert einen Sitzplatz. Plätze können über die Stadt-KL-App, via reservix.de, bei der Tourist Info, bei Thalia, per E-Mail an info@crossover-orchester-westpfalz.de reserviert werden.