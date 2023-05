Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es tut sich was in der Lauterer Musikszene: Die neue Hardrock-Band „Lazarus Dream“ will international auf sich aufmerksam machen. Die Kern-Musiker des Projekts, der Multiinstrumentalist, Sänger und Komponist Markus Pfeffer („Winterland“) und Sänger Carsten Lizard Schulz, haben mit Gästen ihr erstes Album „Alive“ fertiggestellt.

Prompt fand sich für das Werk eine Plattenfirma, und nun wird „Alive“ ab 13. November international veröffentlicht. Den vorab ausgekoppelten Song „Wings