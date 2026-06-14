Im Kampf gegen illegale Graffiti ist die Stadtbildpflege Kaiserslautern in den vergangenen Tagen gegen die Schmierereien am Gymnasium am Rittersberg vorgegangen. Die Außenfassaden in der Ludwigstraße, an der Turnhalle sowie in der Salzstraße wurden gereinigt, wie die Stadtbildpflege mitteilt. Auch die Sandsteinmauer um den Schulhof sowie die Mauer vor den Parkplätzen des Gymnasiums wurden von Schmierereien befreit. Anschließend haben Mitarbeiter der Stadtbildpflege die betroffenen Fassaden überstrichen und die gereinigten Flächen mit einem Schutzlack versiegelt.

Laut Bürgermeister Manfred Schulz werden nach dem Reinigen Schutzimprägnierungen aufgetragen. Sollten geschützte Flächen wieder besprüht werden, könnten die Schmierereien sofort mit Wasser und Bürste abgewischt werden. Schulleiter Stefan Weber sagte: „Für unsere Schule ist das ein wichtiges und sehr sichtbares Zeichen, dass das Schulgelände gepflegt und geschützt wird. Das trägt nicht nur zum Erscheinungsbild der Schule bei, sondern stärkt auch das Gefühl, dass dieser Ort wertgeschätzt wird.“