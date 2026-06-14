Im Musical „Digital Dreams“ am Hohenstaufen-Gymnasium (HSG) ging es um das Leben digitaler Pixelwelten, speziell jener, die sich im rasenden Tempo der Künstlichen Intelligenz (KI) bedienen. Dreimal wurde dieses bisher größte Projekt am HSG auf der Bühne im Foyer aufgeführt. Rund 180 Schüler und Lehrer nahmen teil, dazu gab es ein selbst geschriebenes Manuskript, eigens komponierte oder arrangierte Musikstücke, perfekt beherrschte Technik, Bühnenkulissen aus wechselnden großformatigen Projektionen sowie Kostüme, die teils mondän, teils sportlich daher kamen.

Die Geschichte um vier Schwestern

Die Protagonisten des Stückes sind vier Schwestern, die als Suchende, Zweifelnde, Spaltende und längst Vergessene vorgestellt werden. Allen gemeinsam ist die Suche nach der Wahrheit zwischen Chancen und Grenzen von „Digital Dreams“. Ihre Argumente hören sich vertraut an. Etwa: „Ich will mich nicht selbst verlieren, nur um dazu zu gehören.“ Oder: „Och lese, weil die Welt zu laut ist.“ Oder: „Manchmal wünschte ich mir, sie könnten mich sehen.“

Das Ergebnis der Bühnenproduktion bot den Besuchern zwei ebenso kurzweilige wie unterhaltsame Abendstunden, zusammengehalten vom Schauspiel und getragen von Musik, aufgeführt von einem Bühnenorchester, Chor und Solisten. Die Begeisterung der Besucher zeigte sich auch in spontanem Szenenapplaus.