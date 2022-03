„Politik braucht mehr Frauen“: Das ist die Forderung sowie der Titel eines Videoclips, den die Gleichstellungsbeauftragten der Westpfalz gemeinsam mit ihrer Kampagne „FrauenStärken“ erarbeitet haben.

Schon bei den Anfängen des Internationalen Frauentages 1911 forderten die Frauen eine Resolution zur Durchsetzung des Frauenwahlrechts. Es wurde viel erkämpft und erreicht, all diese und viele weitere Errungenschaften gelte es zu verteidigen. Doch Vieles ist noch zu tun, konstatieren die Gleichstellungsbeauftragten.

Der Videoclip „Politik braucht mehr Frauen“ zeigt, das Politik das Instrument ist, mit dem Leben gestaltet und verändert werden kann. Doch trotz intensiver Bemühungen in den vergangenen Jahrzehnten ist die Dominanz von Männern in der Politik noch nicht überwunden.

Im Bundestag, im Landtag und in den kommunalen Parlamenten der Westpfalz sitzen vorrangig Männer. Im Bundestag beträgt der Frauenanteil aktuell 34,9 Prozent, in den Kommunalparlamenten der Westpfalz zwischen 18 und 41 Prozent, teilen die Gleichstellungsbeauftragten mit und fordern mehr Frauen in der Politik. Davon profitierten letztlich alle, denn „nur eine gleichberechtigte Gesellschaft kann eine starke Gesellschaft sein“.

Der Appell der Gleichstellungsbeauftragten richtet sich einerseits an Frauen, sich vor Ort verstärkt einzubringen sowie andererseits an Parteien und kommunalpolitisch Verantwortliche, sich für eine paritätische Besetzung einzusetzen.

Der Videoclip kann ab sofort auf der Webseite www.frauenstaerken-westpfalz.de sowie den Social-Media-Kanälen der Gleichstellungsbeauftragen abgerufen werden.