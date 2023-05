Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Lauterer Publikum kann sich auf gleich zwei Uraufführungen freuen. Am 4. November präsentiert Madeleine Giese ihr neues Stück „Die apokalyptischen Reiter“. Am 10. November stimmt das renommierte Mandelring-Ensemble das Streichquartett „Ezechiel“ von Marc-Aurel Floros an.

Der 51-jährige Komponist Marc-Aurel Floros aus Köln – bekannt auch als Lebensgefährte und Klavierbegleiter der Journalistin Elke Heidenreich – ist in Kaiserslautern