Wie wichtig Netzwerke sein können, zeigt so manche humanitäre Antwort auf Folgen des derzeit grausamen Krieges auf ukrainischem Boden. Etwa die europaweite Aufnahme flüchtender Menschen. So auch am Lauterer Pfalztheater, wo Liza Gorbacheva Station zwischen Moskau und Boston macht.

Seit Ende März trainiert mit der Lauterer Tanzcompagnie ein Gast. Genau genommen ist es nur eine Stippvisite auf einer Reise von Moskau nach Boston. Dass Liza Gorbacheva auch tatsächlich weiterfährt