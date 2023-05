Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Welcher deutsche Dartspieler tritt im Dezember im Ally Pally in London bei der Weltmeisterschaft an? Diese Frage wird am Sonntag in München bei der Hylo Care PDC Europe Superleague Germany beantwortet, wenn es im K.-o.-Modus um den Sieg und die damit verbundene Qualifikation geht. Mit dabei ist auch Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern.

Einmal gegen Weltmeister Peter Wright aus Schottland spielen oder gegen den Weltranglistenersten und Tour-Dominator Michael van Gerwen. Diesen Traum hat sich der beim Bundesligisten DV Kaiserslautern gemeldete