Am Dienstag, 14. Mai, findet in der Fruchthalle um 10 Uhr eine Feierstunde von Stadt, Bezirksverband Pfalz sowie der Stiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“ statt.

Gemeinsam möchten die Veranstalter daran erinnern, dass vor 175 Jahren die Pfälzische Revolution um die Paulskirchenverfassung kämpfte und vor 75 Jahren das Grundgesetz, das nicht zuletzt auf dieser Verfassung beruht, in Kraft gesetzt wurde. Zu diesem Festakt sind Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Bereits um 9.30 Uhr weiht Bürgermeister Manfred Schulz zusammen mit der zweiten stellvertretenden Bezirkstagsvorsitzenden Ruth Ratter und Kai-Michael Sprenger, Direktor der Stiftung „Orte der deutschen Demokratiegeschichte“, eine Plakette an der Fruchthalle ein, die Fruchthalle künftig als einen der bundesweiten Orte der deutschen Demokratiegeschichte ausweist. Dort hatte sich im Mai 1849 die Provisorische Regierung gegründet. Neben der Erklärung der Grundrechte des deutschen Volkes von 1849 soll auch die Verabschiedung des Grundgesetzes im Mai 1949 bei der Veranstaltung thematisiert werden.

Im Zentrum des Festaktes stehen die Werte der Demokratie, die durch Populismus und radikale Angriffe von Rechts gefährdet. Schauspieler und Sprecher Tino Leo bringt das Geschehen von 1848/49 am Dienstag in einer Performance in die Fruchthalle, Maximilian Lässig vom Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde stellt nach Angaben der Veranstalter aktuelle Bezüge her. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Anmeldungen von größeren Gruppen werden unter rratter@t-online.de entgegengenommen.