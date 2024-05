Am Samstag, 18. Mai, hat es kurz nach 15 Uhr in der Kronstraße eine Störung an einem Wahlstand der AfD gegeben, der einen Polizeieinsatz nach sich zog. Laut Polizeipräsidium Ludwigshafen hatten rund 20 Personen eine spontane Gegenversammlung gemacht. Sie hätten den Ablauf am Stand durch laute Sprechchöre gestört. Die Polizei wurde alarmiert und verhinderte nach eigenen Angaben weitere unmittelbare Störungen. Wie das Polizeipräsidium auf Anfrage erklärte, kamen die Demonstranten von einer anderen Veranstaltung. Sie hätten zuvor keine Kenntnis vom AfD-Stand gehabt. Von welcher Versammlung sie kamen, konnte oder wollte die Polizei nicht mitteilen. Bereits gegen 11.15 Uhr sei der Betreiber des Infostandes von einem 35-Jährigen beleidigt worden. Der Infostand war vom AfD-Kreisverband Südliche Weinstraße - Landau unter dem Thema „Die Kommunal- und Europawahl für unsere Interessen“ für die Zeit von 11 bis 13 Uhr angekündigt worden.