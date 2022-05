Bier löst zwar nicht alle Probleme, aber manchmal hilft es doch ein bisschen. Das wissen nicht nur Fußballfans, sondern auch Fußballer. „Es fördert die Regeneration, wenn man es in Maßen genießt, und Fußballer von der Kreisklasse bis hoch in die Bundesliga freuen sich, wenn sie gewonnen haben, freuen sich über einen Kasten Bier nach dem Spiel in der Kabine“, wirbt Wolfgang Misamer für „ein gutes Getränk“, von dem er hofft, dass es jetzt auch dem FCK bei der Mission Aufstieg ein bisschen hilft.

Die Idee, dass Bier helfen könnte, ist dem Lauterer beim Autofahren gekommen. „Ich bin sehr viel im Auto unterwegs, verbringe für eine Kaiserslauterer Firma lange Stunden auf der Autobahn. Da kommen einem manchmal so Ideen“, erzählt er. So sinnierte er eines Tages, wie er der Mannschaft gerade jetzt in dieser wichtigen Phase helfen könnte. „Sie wird schon viel unterstützt, mit Choreos, Fanmärschen, Begleitung vor dem Stadion. Da ist alles an Motivation da.“ Misamer dachte an Braunschweig, das jetzt patzen sollte, auswärts in Meppen. Ihm fiel ein Besuch bei den Meppenern im Stadion ein, damals vor Jahren, als er bei seinen deutschlandweiten Fahrten dort Station machte. Er geriet ins Schwärmen: „Das war eine tolle Atmosphäre. Daran erinnere ich mich nach Jahren gerne.“

Bier und Saumagen

Und plötzlich war sie da, diese Idee: „Wie wäre es, wenn es eine Sonderprämie gäbe für die Fans, die Mannschaft den Verein der Meppener, wenn der SVM gegen Braunschweig gewinnt? Man könnte Pakete schnüren, für jedes Tor einen Kasten Bier und vielleicht einen Pfälzer Saumagen?“ ... spann er weiter. Er landete schließlich beim Fritz-Walter-Bier und machte Nägel mit Köpfen. Misamer nahm Kontakt mit der Bischoff-Brauerei in Winnweiler auf, schilderte, was ihm bei der Autofahrt durch den Kopf gegangen war und stieß auf offene Ohren. Die Brauerei war sofort mit ihm Boot. Bald ging es nur noch um Details, etwa dass sich Sixpacks am besten transportieren lassen, dass er bei einem seiner Transporte in Meppen vorbeifahren und die Ware abliefern könnte. Die Details muss er noch mit den Meppenern abklären, aber der Plan steht. Und wie er umgesetzt werden soll auch. Am Montag hatte Misamer die Idee und kontaktierte seinen Kumpel von den Teufelskerlen Süd in München. „Wir sind bekannt dafür, dass wir solche Aktionen machen, haben schon einiges in der Richtung gemacht. Wir haben uns lange unterhalten, dann kommen wir auf so Sachen, und er hat dann die Idee gehabt“, erzählt Manfred Kotowski grinsend. Wolfgang Misamer und der Vorsitzende des Fanclubs kennen sich über den FCK, haben sich über eine alte Freundin vor zwei Wochen nach über 30 Jahren wiedergetroffen, als Misamer, der Möbel für Bäckereien ausliefert, dienstlich in München war. „Es war wie zu alten Zeiten“, schwärmt Misamer über das Wiedersehen des alten Kumpels, den er kennenlernte, als er in München ein Spiel der Roten Teufel besuchte.

„Mit Kopf und Haaren“ Fan

Der Lauterer ist durch und durch FCK-Fan. „Ich bin in den FCK hineingeboren worden“, sagt er. Sein Vater sei über 40 Jahre in leitenden Funktionen im Gesamtvorstand tätig gewesen. „Und ich war zwei Stunden nach der Geburt schon FCK-Mitglied.“ Als Kind spielte er Fußball, später viele Jahre lang Handball bei den Roten Teufeln. Er sei ein Ziehsohn von Norbert Thines, der Patenonkel seines Enkels. „Mein Vater hat in den 70er Jahren mit Norbert Thines zusammen das Stadionfest erfunden. Ich bin mit Kopf und Haaren FCK-Fan, versuche rational zu denken, aber das ist sehr schwer.“

Wolfgang Misamer ist da eher impulsiv und spontan, so wie kürzlich in München, wo er kurzum entschied, Mitglied bei den Teufelskerlen Süd zu werden, weil er bisher noch in keinem Fanclub Mitglied ist. Und die Teufelskerle begrüßten das neue Mitglied auf ihre Weise: Sie rühren jetzt eifrig die Werbetrommeln für die Aktion Bier für Meppen.

Das Projekt

Der Fanclub sammelt Spenden und mit denen kauft er Fritz-Walter-Bier, das die Meppener anspornen soll, alles zu geben und die Braunschweiger niederzuringen. Wenn das klappt, ist es ein Beweis dafür, dass Bier doch zumindest ein bisschen hilft.

Wer die Aktion unterstützen will, kann über die Homepage des Fanclubs http://www.teufelskerle-sued.de oder die E-Mail-Adresse bier@teufelskerle-sued.de Kontakt mit den Münchenern aufnehmen. Bis Freitag, 12 Uhr, kann gespendet werden.