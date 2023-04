Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



In der Nacht auf Dienstag, um Mitternacht, lief die Friedenspflicht in Sachen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie aus. Mit ersten Warnstreik-Aktionen machte die IG Metall auf ihre Forderungen aufmerksam. In Kaiserslautern, bei Opel, waren die Gewerkschaftsmitglieder dazu aufgerufen, eine Stunde früher in den Feierabend zu gehen.

Wie Bernd Löffler, der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Kaiserslautern auf RHEINPFALZ-Anfrage berichtet, gab es bei den Opelanern in Kaiserslautern „eine gute Beteiligung“ an der Aktion,