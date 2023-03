Die Gruppe Fridays for Future ruft zum nächsten Klimastreik auf. Unter dem Hashtag TomorrowIsTooLate wird am Freitag demonstriert, teilen die Aktivisten mit. „Während LNG-Terminals in unter einem Jahr hochgezogen werden und somit neue fossile Infrastruktur geschaffen wird, stagniert der Ausbau der erneuerbaren Energien immer noch“, kritisiert die Kaiserslauterer Gruppe. Das Dorf Lützerath sei Symbol dafür, „dass in Deutschland die Profite von fossilen Konzernen vor die Erhaltung der Lebensgrundlagen gestellt werden“. So werde nicht nur ein „Ort der Utopie dem Erdboden gleich gemacht, auch die Mobilitätswende hat die deutsche Politik verschlafen und verhindert noch immer einen bezahlbaren und gut ausgebauten ÖPNV“. Diese Ignoranz der Politik sei nicht tragbar. Als Reaktion ruft Fridays for Future für Freitag, 3. März, zum nächsten globalen Klimastreik auf. Die Kaiserslauterer Ortsgruppe beteiligt sich mit einer Kundgebung daran: 13.30 Uhr an der Adler-Apotheke vor der Stiftskirche. Danach ist eine gemeinsame Zuganreise zur Demonstration in Neustadt/Weinstraße um 17 Uhr geplant.