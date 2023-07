Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

17 Jahre lang stand das Pfalztheater Kaiserslautern unter Leitung von Intendant Wolfgang Blum. Das ist in der 160-jährigen Geschichte des Hauses die längste Amtszeit eines Direktors. In der Rückschau hat er „nur schöne und sehr gute Erinnerungen an diese Station“. Am Sonntag begeht der im Rheinland lebende Theater-Tausendsassa seinen 100. Geburtstag.

Mit seiner vier Jahre jüngeren Frau Annemie, einer ehemaligen Bühnen- und Kostümbildnerin, lebt Blum heute in einem Seniorenstift im Rhein-Erft-Kreis (Nordrhein-Westfalen).