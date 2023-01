Eine kleine Küche mit Kochherd, Essecke und Spüle, dazu eine Kiste mit Spielsachen und ein Bett für Puppen sind ein erster Anfang für die Spielecke in der Unterkunft, die das Arbeits- und Sozialpädagogische Zentrum (ASZ) im ehemaligen Hotel Zepp für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet hat. Dank einer Spende über 9500 Euro, die der Hilfeverein des Lions-Clubs Kaiserslautern-Lutra dem ASZ in der Vorweihnachtszeit überreichte, soll die Spielecke noch wachsen. Auch weitere ASZ-Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit, darunter Spielgeräte in Außenbereichen, sollen damit gefördert werden.

Als amtierender Präsident des Clubs hatte Hagen Loertzer die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit dem Hilfeverein als Motto vorgeschlagen und sich mit dessen Vorsitzenden Maria Spang um Spenden und um die Nachfragen nach Unterstützung gekümmert.

Seit Pandemie Spenden gewinnen schwieriger

Generell sei das Akquirieren von Spenden in den Pandemiejahren schwieriger geworden, schildern die Vorsitzenden. Als wichtige Standbeine für die Finanzierung von Projekten nannten sie die Martini-Konzerte in der Fruchthalle und die jährlichen Golfturniere in der Umgebung. Ein anderes Beispiel für die Unterstützung sei der „Lions Wein“, den ein Mitglied dem Verein regelmäßig aus dem eigenen Wingert übergebe.

Wenn die Unterstützung des Clubs gefragt ist, geht es nach der Erfahrung der Vorsitzenden überwiegend um finanzielle Dinge, aber auch schon einmal um manuelle Hilfe, wie die Reparatur eines Fahrzeugs. Für das Waisenhaus in Landstuhl hatten die Förderer vor Weihnachten einen Wunschbaum organisiert; der Erlös aus dem Konzert ist als Anschubfinanzierung für den Hospizverein Landstuhl gedacht. Den „Snoezelraum“ im Kindergarten auf dem Betzenberg unterstützte der Club mit 14.000 Euro.

Spenden zum Geburtstag gesammelt

Mit Aktionen zum Sammeln und Spenden sei der Hilfeverein oft das ganze Jahr über beschäftigt, so die Vorsitzende. Mal würden die Projekte von außen an Lions-Lutra herangetragen, mal wende sich der Hilfeverein selbst mit eigenen Ideen an die Organisationen. Weil ihm die Kinder- und Jugendarbeit persönlich ganz besonders am Herzen liegt, hatte Loertzer bei der Feier zu seinem 50. Geburtstag statt um Geschenke, um Spenden gebeten, die dann auch den ASZ-Projekten zugutekommen sollen. Das ASZ werde schon länger unterstützt, so Loertzer, etwa bei der Anschaffung von Mobiliar für das Bürger-Büsing-Haus.