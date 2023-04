Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schön, dass die jungen Architekten nicht den Kopf in den Sand stecken: Die schon traditionelle herbstliche Werkschau in der Architekturgalerie in der Rosenstraße ist – wie so vieles andere – zur Zeit kaum durchführbar. Also haben sich die Jungs und Mädels was Anderes einfallen lassen: einen sogenannten „Werkschauspaziergang“ für die Lauterer Bürger. Ab nächsten Mittwoch, 2. Dezember, kann man also lustig die Pirmasenser Straße entlangspazieren. Und sich dabei anschauen, was den Planern so an Neuem eingefallen ist.

Für ihre engagierte Aktion nutzen die Studenten der Technischen Universität verschiedene Schaufenster und Leerstände zum öffentlichen Vorstellen