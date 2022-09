Das Internationale Foto Fest hat tolle, zeitaktuelle Fotografie aus vielen Ländern nach Kaiserslautern gebracht. Und diese Fotografie ist nach wie vor an vielen Orten der Stadt zu sehen. In großen Häusern wie der Pfalzgalerie oder der Kammgarn ebenso wie in kleinen Clubs wie dem Krümmer oder dem Salon Schmitt. Die ganze Palette an Fotokunst und alle Ausstellungsorte finden sich im Internet unter https://foto-fest.com.

In diesem Rahmen ist am Freitag, 23. September, ab 19.30 Uhr der Ludwigshafener Fotograf Günther Wilhelm im AmWebEnd, Richard-Wagner-Strasse 55, in Lautern zu Gast. Seine Fotos stehen in krassem Gegensatz zum Zeitgeist. Sie zeugen von Vergänglichkeit und dem Zahn der Zeit, der an Stadtansichten des Warschauer Stadtteils Praga genagt hat. So wirken Wilhelms Bilder wie aus einer anderen Zeit. Prädikat: sehenswert!

Jede Menge Spiel und Spaß für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt’s am selben Tag ab 10 Uhr im schönen Lautrer Volkspark. Unter dem Motto „20 Jahre Kinderunfallkomission“ geht’s dabei um Verkehrssicherheit.

Watschen für die Politik

Er bringt fein gezeichnete Alltagsgeschichten auf den Punkt und haut so manchem Politiker die Watschenkeule anständig um die Ohren: Ramon Chormann. Der Kabarettist gastiert ebenfalls am Freitag ab 20 Uhr in der Rammelsbacher Turn- und Festhalle. Karten unter der Telefonnummer 06381 4291346 und an der Abendkasse.

Ein Australier und ein Franzose bilden zusammen das Beranger Duo. Die ehemaligen Straßenmusiker sind auf Klassik- und Glamourrock spezialisiert. Am Samstag, 24. Sepember, stehen sie ab 20 Uhr im Cotton Club der Kammgarn auf der Bühne. Karten im Netz unter www.kammgarn.de.

Rock mal handgemacht, mal heftig

Im Saal Kaiser in der Mackenbacher Hauptstraße gibt’s am gleichen Abend, gleiche Uhrzeit handgemachten Rock und Pop à la Bob Dylan, Cat Stevens oder Simon & Garfunkel. Die regionale Combo Downwind ist zu Gast. Karten unter Telefon 06374 994065.

Die Ramsteiner geben auch keine Ruhe. Und lassen in ihrem Congress Center am Samstag, 24. September, ab 20 Uhr die Metallica-Tributeband Meta Killa auftreten. Sicher nix für schwache Nerven. Karten unter der Telefonnummer 06371 592220.

Begegnungen im Netz oder persönlich

„Online, online, ich bin immer online“, sang einst das junge, lustige Duo Die Lochis. Genauer hat sich Ettore Barbagallo damit beschäftigt und spricht morgen ab 10.30 in der Lautrer Pfalzbibliothek darüber. Thema: „Die Sozialisation des Menschen im Zeitalter der Digitalisierung“.

Wer am 24. September von 10 bis 14 Uhr auf dem „Markt der Begegnungen“ auf dem Schillerplatz in Lautern vorbeikommt, kann sich unter anderem eine Portion Falafel beim Verein Vielfalter abholen. Im Café des Clubs in der Pirmasenser Straße 22 läuft danach, also von 14 bis 18 Uhr, das interkulturelle „World Café“. Gäste aller Nationen sind willkommen.

Schauspielerinnen aus der Ukraine

Auf dem Minigolfplatz am Gelterswoog gibt’s am Freitag, 23. September, 18 Uhr, Acoustic Rock mit dem Trio Lio und am Sonntag, 25. September, 15 Uhr, Pop und Rock mit Sasha Kleinophorst. Eintritt frei.

Sonntags läuft im Lautrer Salon Schmitt, Pirmasenser Straße 32, ab 19.30 Uhr eine Theaterperformance namens „Weißt du, dass du ein Mensch bist?“ von zwei jungen, ukrainischen Schauspielerinnen. Eintritt frei.

Popmusik aus den 1960ern

Um das Duo Donna Blue mit seinem „60s Dream Pop“ zu hören, muss man sich am Sonntag, 25. September, ab 20 Uhr ins Kuseler Kinett, Am Hofacker 11, aufmachen. Nähere Infos und Karten im Netz unter www.schalander-kusel.de.

Die „schwärzeste Stimme Skandinaviens“, die Sängerin Ida Sand, kommt am Donnerstag, 29. September, ab 20 Uhr in den Cotton Club der Kammgarn. Mit Songs aus Jazz, Pop, Folk und Soul. Karten im Netz unter www.kammgarn.de.

Die Mainzer Band Funky Licious gibt am Freitag, 24. September, 20 Uhr, ein Benefizkonzert zugunsten der Sophia-

Kallinowsky-Stiftung. Sie tritt im Restaurant Drei Buchen auf dem Golfplatz Nahetal bei Bad Kreuznach auf. Der Eintritt fließt komplett der Stiftung zu. Karten gibt’s an der Abendkasse.