Eine provisorische Unterkunft für die (neuen) Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr von Morlautern wird es so schnell nicht geben. Von einer dauerhaften Lösung ganz zu schweigen. Es fehlt an Planern, aber auch am Geld.

Die Lage: Die Freiwillige Feuerwehr Morlautern ist jüngst mit einem Einsatzleitwagen Gesundheit ausgestattet worden, ein neues Löschfahrzeug wird Ende des Jahres geliefert. Beide Autos passen allerdings nicht ins vorhandene Feuerwehrgerätehaus. In der Beschlussvorlage für den Stadtrat heißt es: „Um die beiden Fahrzeuge vorübergehend unterbringen zu können ist vorgesehen, ein Provisorium in Form eines Zeltes zu erstellen.“ Kostenpunkt für Zelterwerb, Untergrundvorbereitung und Anschlüsse: 160.000 Euro. Für die Nutzungszeit von zehn Jahren fallen jährlich Kosten von rund 25.000 Euro an – unter anderem Strom- und Wartungskosten, wird in der Sitzungsvorlage aufgelistet.

Im Referat Gebäudewirtschaft komme man aktuell nicht dazu, eine neue, dauerhafte Halle zu planen, sagte Udo Holzmann, Referatsleiter Gebäudewirtschaft: „Da wird es 2025 oder 2026.“ Oberbürgermeister Klaus Weichel entgegnete: „Selbst wenn Sie planen könnten, wir könnten es nicht zahlen.“ Im Stadtrat kam die Frage auf, wieso zu große Fahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr in Morlautern geordert wurden. Da zu dem Tagesordnungspunkt kein Vertreter der Feuerwehr mehr anwesend war, konnte niemand eine Antwort geben. Das Thema wird im Juli noch einmal auf die Tagesordnung kommen, kündigte Weichel an.