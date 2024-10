Am zehnten Spieltag treten die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern in der DFB-Nachwuchsliga am Samstag (15.30 Uhr) bei Viktoria Köln an. Das Hinspiel entschieden die Pfälzer mit 2:0 für sich. Auch jetzt lautet die Devise Sieg.

„Das ist eine Mannschaft, die unheimlich erwachsenen Fußball