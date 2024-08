Da war mehr drin: Die Nachwuchskicker unter der Leitung von Trainer Maurizio de Vico starteten auf fremdem Geläuf in Aachen sehr gut in ihre Partie in der U17-DFB-Nachwuchsliga und führten verdient zur Pause. Doch in einer zerfahrenen zweiten Hälfte gelang es ihnen nicht, die Führung über die Zeit zu bringen.

In letzter Minute fiel der bittere Ausgleich. Der Coach spricht nach dem Spiel von zwei verlorenen Punkten, sieht aber auch einen gewissen Lernprozess. „Wir sind sehr gut in die Partie reingekommen“,