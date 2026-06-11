Über 450 Teilnehmer sind bei den Rheinland-Pfalzmeisterschaften der Jugend U16 und U20 am Wochenende am Start, darunter auch zahlreiche vom 1. FC Kaiserslautern.

Am Sonntag um 10 Uhr fällt der erste Startschuss im Stadion im Schulzentrum Süd. 3000 Meter, Stabhochsprung und Weitsprung sind die ersten Disziplinen, bevor es mit Diskus, Kugel, Hochsprung, Speer und den übrigen Disziplinen weitergeht.

Ausrichter ist der 1. FC Kaiserslautern, der mit hohen Erwartungen in den Wettbewerb geht. Er hat 19 Athleten für unterschiedliche Disziplinen gemeldet, von denen nach Einschätzung des Ausrichters so mancher vorne mitmischen kann. Die LG Otterbach-Otterberg geht mit fünf Startern ins Rennen, die ebenfalls mit eingreifen wollen.