Die U21 des 1. FC Kaiserslautern ist in der Fußball-Oberliga bereits am Freitagabend (19 Uhr) beim Tabellensechsten Hassia Bingen gefordert. Es ist das sechste Ligaspiel der Mannschaft von Trainer Alexander Bugera.

Eigentlich hätten die Lauterer ihren sechsten Einsatz in der Liga schon vor einer Woche beim FV Engers gehabt. Doch diese Partie wurde abgesagt, da die Spieler der U21 und das Trainerteam zu einem Coronatest antreten mussten. Das war erforderlich geworden, weil die Lauterer am fünften Spieltag gegen die Mannschaft der Sportfreunde Eisbachtal angetreten waren, in deren Reihen sich ein mit dem Coronavirus infizierter Spieler befand. Bei allen U21-Fußballern und den Trainern fielen die Tests zwar negativ aus, da aber alles so kurzfristig war, fand die Partie nicht statt.

Schon in der Zweiten Liga gespielt

„Leider wurde das Spiel verschoben“, sagt Alexander Bugera, der natürlich gerne mit seiner Mannschaft in Engers angetreten wäre und den dritten Sieg in Folge eingefahren hätte. Aber was seinem Team da nicht vergönnt war, kann es ja am Freitag bei der Hassia nachholen. Das für seine Elf spielfreie Wochenende nutzte Bugera und besuchte das Heimspiel der Binger gegen den Tabellenletzten TSV Emmelshausen. Er sah dort den dritten Saisonsieg der Rheinhessen, der mit 4:0 auch noch deutlich ausfiel. In seiner Spielanalyse hob Bugera hervor, dass die Hassia einige Akteure in ihren Reihen habe, „die schon in höheren Klassen gespielt haben“. So Pierre Merkel, der im Jahr 2011 vom damaligen Oberligisten SC Idar-Oberstein zu Eintracht Braunschweig wechselte und dort in der Zweiten Bundesliga zum Einsatz kam. In der laufenden Runde traf der 31 Jahre alte Stürmer schon fünfmal. Mit Alper Akcam und Vallaznim Dautaj sind für die Hassia zwei ehemalige Spieler des 1. FC Kaiserslautern am Ball, die sich natürlich gegen ihren früheren Klub ins Zeug legen werden.

Doch Alexander Bugera sieht dieser Aufgabe selbstbewusst entgegen und sagt: „Wir wollen auch diesem Spiel unseren Stempel aufdrücken.“