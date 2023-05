„Fairer Fußballnachmittag“ – so beschreibt die Polizei in Kaiserslautern das Drumherum der Fußball-Zweitligabegegnung am Samstagnachmittag im Fritz-Walter-Stadion zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Arminia Bielefeld. Laut Polizei verfolgten 41.362 Zuschauer das Spiel live im Stadion, darunter knapp 1400 Fans der Gästemannschaft. Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans nach eigenen Angaben für einen nahezu reibungslosen Ablauf; kleinere Verkehrsbeeinträchtigungen konnten zeitnah beseitigt werden. „Unter den beiden Fangruppen herrschte eine friedliche Stimmung. Besondere Vorkommnisse gab es aus polizeilicher Sicht nicht zu verzeichnen“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik und der Bundespolizei unterstützt. Lediglich das Ergebnis stimmte aus Kaiserslauterer Sicht nicht: Bielefeld entführte drei Punkte, gewann 2:1.