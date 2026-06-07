Eine riesige Ananas, die ein süßes Vergnügen verspricht: Seit 1990 ist Familie Bunk mit ihrer Ananas auf Jahrmärkten unterwegs. Inmitten der Lauterer Kerwe steht die außergewöhnliche Verkaufsfront und präsentiert in ihrem Schaufenster Früchte, überzogen mit Schokolade in verschiedensten Variationen. Ein echter Hit bei den Besuchern der Lauterer Kerwe. Der Stand sticht besonders durch seine auffällige und spannende Ladenfront hervor. Für den Familienbetrieb ist die Lauterer Kerwe vor allem wegen der Menschen etwas Besonderes. „Sie ist jedes Mal ein tolles Ereignis.“ Es mache ihnen Spaß, am Stand zu stehen und den Menschen leckere Schokofrüchte zu verkaufen, sagen sie. Zuvor betrieben sie einen Slush-Stand – zuckrige Leckereien sind für sie ein echtes Familiengeschäft.