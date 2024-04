Ein Fahrkartenautomat hat am Dienstagabend am Haltepunkt Kaiserslautern-Kennelgarten gebrannt und ist nicht mehr funktionstüchtig. Mit Ausdrucken von Fahrplänen, Desinfektionsmittel und Currypulver sei der Automat in Brand gesetzt worden, teilt die Bundespolizei mit. Mit gelben Farbspuren an den Händen konnten die drei Täter wohl einfach überführt werden.

Wie die Bundespolizei mitteilt, sendete der Automat der Deutschen Bahn um 21.16 Uhr einen Aufbruchsalarm. Das Fahrkartenausgabefach des Automaten brannte. Nach dem Löschen wurden gelbe Farbspuren am Gerät entdeckt. In der Nähe des Tatorts trafen die Beamten zwei 16-Jährige und einen 24-Jährigen, die gelbe Farbe an den Händen hatten. Gegen die drei Männer sind Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und dem besonders schweren Fall des versuchten Diebstahls eingeleitet worden.