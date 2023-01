Die Polizei hat am Montag im Regionalverband Saarbrücken einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wirft dem Mann den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes vor. Der 30-Jährige ist verdächtig, im April 2022 in der Kaiserslauterer Marienburger Straße ein damals fünfjähriges Kind sexuell bedrängt und Gewalt gegen das Mädchen angewandt zu haben.

In Zusammenarbeit mit der Polizei des Saarlandes und des Polizeipräsidiums Westpfalz führten Ermittlungen und die Auswertung von Tatortspuren auf die Fährte des Verdächtigen. Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse ist der Mann im Saarland bereits einschlägig aufgefallen. Die Ermittlungen der saarländischen Polizei hierzu dauern an.

Der 30-Jährige wurde am Montag, gegen 14 Uhr, von Einsatzkräften in seinem Wohnhaus festgenommen. Am Dienstag erfolgte die Vorführung des Verdächtigen beim Amtsgericht Kaiserslautern. Gegenüber dem Gericht machte der 30-Jährige von seinem Schweigerecht Gebrauch. Zum Tatvorwurf äußerte er sich nicht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr an. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.