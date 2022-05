Im Fall des fünfjährigen Mädchens, das am Sonntag, 24. April, auf einem Spielplatz in der Marienburger Straße sexuell bedrängt wurde, hat die Polizei noch keinen Tatverdächtigen verhaftet. Gegen drei Männer sei bisher ermittelt worden, doch bei keinem habe sich der Tatverdacht bestätigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung erneut um Mithilfe. Der Unbekannte war mit einer schwarzen, kurzen Hose und einer hellblauen Jacke bekleidet. Er ist etwa 1,75 bis 1,85 Zentimeter groß. Er war unrasiert und trug zur Tatzeit einen Oberlippenbart. Der Verdächtige hatte eine schwarze Sonnenbrille an und sprach Deutsch. Rund um die Marienburger Straße hat die Polizei Flugblätter und Plakate verteilt. In deutscher, russischer und arabischer Sprache bitten die Beamten um Hinweise. Zeugen, die Hinweise geben können, erreichen die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369 2620.