Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ gibt es insgesamt sechs Corona-Infizierte, an der Röhmschule einen positiv getesteten Fall. Wie das Gesundheitsamt am Freitag informierte, sind 84 Kontaktpersonen zweier infizierter Kinder getestet worden. Die Kita bleibt vorsorglich geschlossen, an der Schule wird ein Konzept für die kommende Woche erarbeitet.

Nachdem bekannt wurde, dass zwei Geschwister aus Kaiserslautern mit dem Virus infiziert sind, hat das Gesundheitsamt am Donnerstag insgesamt 84 Abstriche genommen. Eines der Kinder besucht die