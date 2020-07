Im Zeitraum vom 9. bis 10. Juli wurden vier Personen in der Stadt Kaiserslautern und eine Person aus der Verbandsgemeinde Landstuhl positiv auf das Coronavirus getestet. Eine Person aus der Verbandsgemeinde Landstuhl konnte die Quarantäne verlassen. Diese Zahlen nannte am Freitagabend das Gesundheitsamt Kaiserslautern, das für die Stadt Kaiserslautern und den Landkreis Kaiserslautern zuständig ist. 13 Personen sind zurzeit positiv auf das Virus getestet, 287 Personen gelten als genesen. 306 Corona-Fälle gab es bislang in Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Sechs Menschen starben in Verbindung mit dem Coronavirus.