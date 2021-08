Ab 19. August wird die Führerscheinstelle der Stadtverwaltung in der Merkurstraße 45 zu finden sein. Ehe es dort losgeht, müssen Bürger mit Einschränkungen rechnen. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Am Freitag, 13. August, startet der Umzug – und bis zur Eröffnung der neuen Räume sei die Zulassungsstelle nur über die Telefonhotline erreichbar. Wer dringende Anliegen hat, kann es unter der Rufnummer 0631/365-2820 versuchen. Termine können weiterhin über das Online-Portal gebucht werden: https://onlinetermine.kaiserslautern.de\fuehrerscheinstelle.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass auch an der neuen Anlaufstelle im Gewerbegebiet West Terminabsprachen nötig sind. Diese sind auch per E-Mail an fuehrerscheinstelle@kaiserslautern.de zu vereinbaren.