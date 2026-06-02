Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten, der am Montag zwischen 12 und 13 Uhr am Gelterswoog negativ aufgefallen ist. Der Mann folgte einer Frau im Bereich des Eingangs zum Strandbad und entblößte dabei mehrfach sein Geschlechtsteil, teilt die Polizei mit. Der Verdächtige ist laut einer Personenbeschreibung etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und sehr schlank. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und eine helle Hautfarbe. Der Mann war mit einer dunkelfarbenen Hose und einem blauen Hemd bekleidet und trug eine dunkle Brusttasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 36913312 entgegen.