Unter ihrer neuen Trainerin Julie Steinsch ist den Hockeydamen der TSG Kaiserslautern eine dicke Überraschung gelungen. Mit 1:0 (0:0) bezwangen sie im Buchenloch den Oberligazweiten, den Kreuznacher HC. Den Siegtreffer erzielte Sophia von Versen.

Man konnte den Eindruck gewinnen, dass die Buchenlocherinnen nicht nur ihre lange Durststrecke in der aktuellen Feldrunde beenden sondern auch Julie Steinsch ein erfolgreiches Debüt als Trainerin bereiten wollten. Und das gelang ihnen dann auch. Mit großem Kampfgeist und voller Konzentration von der ersten bis zur letzten Spielminute. Voll des Lobes war dann auch die Trainerin. Sie bescheinigte ihrem Team, dass es mit dem Favoriten die ganze Partie über „auf Augenhöhe“ gespielt habe.

Vor dem sechsten Ligaspiel hatte Julie Steinsch ihrem Team Mut gemacht. „Ihr braucht euch nicht zu verstecken.“ Mit diesen Worten hatte sie ihre Spielerinnen in die Partie geschickt. Die Entscheidung fiel spät, im letzten Viertel. Jana Schaffner eroberte den Ball im Mittelfeld und leitete sofort den Konter ein. Mit einem guten Zuspiel in Szene gesetzt, war es dann Sophia von Versen, die das umjubelte 1:0 und damit den Siegtreffer erzielte.

„Es hat viel Spaß gemacht“, sagte Julie Steinsch nach ihrem erfolgreichen Einstand. Auch sie hatte in diesem Spiel alles gegeben. Hatte ihr Team von der Seitenlinie aus leidenschaftlich gecoacht. Die Buchenlocherinnen feierten unter ihrer Regie den ersten Saisonsieg und kletterten in der Tabelle vom letzten auf den vorletzten Platz.

Bittere Realität

Bitter verlief der achte Spieltag der Zweiten Regionalliga Süd für die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern. Voller Hoffnung waren sie in die Heimpartie gegen den Dürkheimer HC gegangen. Wollten ihren ersten Saisonsieg landen. Doch sie erlebten ein Debakel. Mussten sich am Ende mit 1:9 (0:4) geschlagen geben.

Seinem Team habe es in diesem Spiel an „mannschaftlicher Geschlossenheit“ gefehlt, stellte Jochen Metz, der zusammen mit Andreas Gillmann das Trainerduo der TSG bildet, in seinem Resümee fest. Zur eigenen Schwäche sei dann noch ein starker Gegner gekommen. „Der DHC hat eiskalt seine Chancen genutzt“, so Metz. Die Gäste hätten zehnmal aufs Lauterer Tor geschossen und neunmal getroffen. Dass es nicht der Tag der Buchenlocher war, zeigte sich in der ersten Halbzeit bei einem Siebenmeter. TSG-Kapitän Bastian Ottmann scheiterte da am DHC-Keeper. Den Ehrentreffer der Lauterer erzielte Hendrik Zahn. Im letzten Viertel verkürzte er auf 1:7.

Am Ende stand die siebte Niederlage der TSG, die mit einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz bleibt.