Die Frühkartoffelsorten Annabelle und Marabel sind nun auch in der Westpfalz in der Erde. Die so typischen Kartoffelreihen ziehen sich wieder über die Äcker. Zeigt sich das Wetter einsichtig, kann etwa ab Mitte bis Ende Juni mit der neuen Ernte dieser genussreichen Gaumenschmeichler gerechnet werden.